Из-за сильного ветра в аэропорту Омска на 10 часов задержан рейс в Сочи

В аэропорту имени Карбышева Омска 29 декабря из-за сильного ветра с мокрым снегом на вылет задержаны шесть авиарейсов — в Сочи, Москву, Санкт-Петербург и Нижневартовск.

По данным онлайн-табло аэропорта, более чем на 10 часов задерживается вылет рейса авиакомпании «Икар» в Сочи. Лайнер должен был вылететь в 9:45 по местному времени (в 6:45 по московскому). Однако самолет до сих пор не вылетел. Его вылет запланирован на 20:00 по местному времени (17:00 по московскому).

Кроме того, на 14 часов задержаны рейсы «Аэрофлота» в Москву и Санкт-Петербург. Также задерживаются рейсы авиакомпаний «Победа» и «Северный ветер» в Москву. Рейс S7 в Новосибирск отменили.

Омская транспортная прокуратура осуществляет надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram.

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