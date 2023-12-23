Самолет с ХК «Сочи» был вынужден приземлиться в Минеральных Водах из-за непогоды
Спорт
24.12.2023 01:39
Борт с хоккеистами «Сочи» из-за неблагоприятных погодных условий в Краснодарском крае в ночь на 24 декабря отправился в Минводы.
«Обычно в это время здесь появляется пост от админа с текстом о Сочи, но погодные условия в нашем родном городе вынудили нас приземлиться на запасном аэродроме в Минеральных Водах», — сообщили в Telegram-канале ХК «Сочи».
В Астане 23 декабря «Сочи» проиграл на выезде казахстанскому «Барысу» — 2:3, в овертайме матча регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Следующий матч «Сочи» 26 декабря проведет дома против «Адмирала».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», порядка двух десятков самолетов, летевших в Сочи, из-за непогоды отправили на запасные аэродромы. Авиакомпании работают с пассажирами задержанных рейсов.