Самолет с ХК «Сочи» был вынужден приземлиться в Минеральных Водах из-за непогоды

Борт с хоккеистами «Сочи» из-за неблагоприятных погодных условий в Краснодарском крае в ночь на 24 декабря отправился в Минводы.

«Обычно в это время здесь появляется пост от админа с текстом о Сочи, но погодные условия в нашем родном городе вынудили нас приземлиться на запасном аэродроме в Минеральных Водах», — сообщили в Telegram-канале ХК «Сочи».

В Астане 23 декабря «Сочи» проиграл на выезде казахстанскому «Барысу» — 2:3, в овертайме матча регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Следующий матч «Сочи» 26 декабря проведет дома против «Адмирала».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», порядка двух десятков самолетов, летевших в Сочи, из-за непогоды отправили на запасные аэродромы. Авиакомпании работают с пассажирами задержанных рейсов.