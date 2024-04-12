Из-за сильного тумана в аэропорту Сочи задерживается вылет авиарейсов

Густой туман окутал Адлер и окрестности с ночи 12 апреля. Неблагоприятные погодные условия повлияли на работу воздушной гавани курорта.

Вылет ряда авиарейсов из Сочи задерживается. Некоторые воздушные суда, направлявшиеся на курорт, ушли на запасные аэродромы. Ситуацию с соблюдением прав пассажиров задерживающихся рейсов контролирует транспортная прокуратура.

«В целях контроля исполнения законодательства о соблюдении прав пассажиров в аэропорту находится Сочинский транспортный прокурор», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, транспортные прокуроры контролирует соблюдение прав пассажиров самолетов, которые ушли на запасные аэродромы. В воздушных гаванях организовали прием граждан.

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