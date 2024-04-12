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Из-за сильного тумана в аэропорту Сочи задерживается вылет авиарейсов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-silnogo-tumana-v-aeroportu-sochi-zaderzhalsya-vylet-aviarejsov
Из-за сильного тумана в аэропорту Сочи задерживается вылет авиарейсов
Фото Южной транспортной прокуратуры

Густой туман окутал Адлер и окрестности с ночи 12 апреля. Неблагоприятные погодные условия повлияли на работу воздушной гавани курорта.

Вылет ряда авиарейсов из Сочи задерживается. Некоторые воздушные суда, направлявшиеся на курорт, ушли на запасные аэродромы. Ситуацию с соблюдением прав пассажиров задерживающихся рейсов контролирует транспортная прокуратура.

«В целях контроля исполнения законодательства о соблюдении прав пассажиров в аэропорту находится Сочинский транспортный прокурор», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, транспортные прокуроры контролирует соблюдение прав пассажиров самолетов, которые ушли на запасные аэродромы. В воздушных гаванях организовали прием граждан.

Читайте также: по прогнозам синоптиков, туман в Сочи сохранится вечером 12 апреля, а также в течение суток 13 апреля.

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