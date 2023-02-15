Полицейские помогли водителям трех машин, застрявшим на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае

Водители нескольких автомобилей увязли в снегу на федеральной трассе М-4 «Дон» между Краснодаром и Геленджиком и не смогли выехать самостоятельно.

Им помогли сотрудники Госавтоинспекции Геленджика, которые возвращались в город из Краснодара. Они вытянули застрявшие машины при помощи троса.

«В непогоду инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения в круглосуточном режиме. При необходимости они помогают вызвать эвакуатор, а зачастую и сами вручную вызволяют автомобиль из снежного заноса», — сообщает Госавтоинспекция Геленджика в Telegram.

Читайте также: в Туапсинском районе из-за снегопада перекрыли движение на Агойском перевале и на трассе в Магри. На Черноморском побережье всю ночь шел сильный снег, он продолжился и утром 15 февраля. Из-за непогоды затруднен проезд на дорогах.