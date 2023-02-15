Полицейские помогли водителям трех машин, застрявшим на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае
Общество
15.02.2023 08:24
Водители нескольких автомобилей увязли в снегу на федеральной трассе М-4 «Дон» между Краснодаром и Геленджиком и не смогли выехать самостоятельно.
Им помогли сотрудники Госавтоинспекции Геленджика, которые возвращались в город из Краснодара. Они вытянули застрявшие машины при помощи троса.
«В непогоду инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения в круглосуточном режиме. При необходимости они помогают вызвать эвакуатор, а зачастую и сами вручную вызволяют автомобиль из снежного заноса», — сообщает Госавтоинспекция Геленджика в Telegram.
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