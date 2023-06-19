Из-за сильного дождя встали троллейбусы в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Сильный дождь начался в краевой столице 19 июня около 17:00. В результате произошел сбой в работе городского электротранспорта.

По данным МУП «КТТУ», на пересечении улицы 70-летия Октября и проспекта Чекистов из-за скопления воды остановлено движение троллейбусов маршрута № 8.

Троллейбус временно пустили по измененному маршруту — с вокзала Краснодар 1 через Тургеневский мост, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ» в Telegram.

Читайте также: штормовое предупреждение 19 и 20 июня объявили в Сочи.