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Из-за сильного дождя встали троллейбусы в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-silnogo-dozhdya-vstali-trollejbusy-v-yubilejnom-mikrorajone-krasnodara?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Из-за сильного дождя встали троллейбусы в Юбилейном микрорайоне Краснодара
Фото t.me/kttukrd

Сильный дождь начался в краевой столице 19 июня около 17:00. В результате произошел сбой в работе городского электротранспорта.

По данным МУП «КТТУ», на пересечении улицы 70-летия Октября и проспекта Чекистов из-за скопления воды остановлено движение троллейбусов маршрута № 8.

Троллейбус временно пустили по измененному маршруту — с вокзала Краснодар 1 через Тургеневский мост, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ» в Telegram.

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