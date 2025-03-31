Из-за сильного дождя водооткачивающая техника вышла на дороги Краснодара

С вечера 30 марта в краевом центре идет дождь. Из-за сильных осадков произошли локальные подтопления улиц.

Ночью 31 марта водооткачивающая техника работала на пересечении Автомобильной и Ростовском шоссе, Комарова, Дружной, а также пересечении Дежнева и Просторной. Всего задействовали 23 единицы спецтехники и 17 мотопомп. Машины откачали 500 куб. м воды.

По прогнозам синоптиков, дождь будет идти весь день. Для ликвидации подтоплений при необходимости на дороги Краснодара готовы выйти 20 единиц водооткачивающей техники, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

О возникновении чрезвычайных ситуаций жители краевой столицы могут сообщить по телефону 112.

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