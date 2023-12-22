Из-за «шторма века» цены на барабулю выросли вдвое в Сочи

Сейчас стоимость рыбы за килограмм выросла до 1 тыс. рублей, хотя еще год назад на местных рынках цены варьировались в районе 450–500 рублей.

Барабулю или султанку ловят начиная с ноября и только в холодное время года, однако рыбакам помешал «шторм века» на Черноморском побережье — из-за него рыба ушла далеко в море и вернулась только в начале декабря. Однако запас рыбы уменьшается в целом во многих морях.

«Основные причины этого явления — нерациональная эксплуатация ресурсов или перелов, и общие изменения в экосистеме из-за загрязнений и биологических инвазий. Именно эти факторы приводят к уменьшению рыбодобычи и разнообразия добываемых видов», — цитирует профессора кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Александра Касумяна «КП-Кубань».

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