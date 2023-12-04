Двукратный рост численности осетровых зафиксировали в Азовском море

Учетную траловую съемку донных видов рыб в Азовском море провели ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

По данным съемки, в основном русский осетр обитает в открытой части моря. Полученные данные более чем в 2 раза превышают оценку осенней учетной съемки прошлого года.

Всего с 2014 года показатели выросли практически с нуля. Кроме того, учены отмечают многовозрастную структуру популяции — с 2019 года размеры учтенных особей осетра увеличились до 122 см, масса — до 20,4 кг.

Прирост численности объясняют регулярными выпусками молоди осетровых и повышением эффективности рыбоохранных мероприятий. Исследования провели и по другим видам осетровых — собранный материал применят для рекомендаций по дальнейшему восстановлению этих видов в Азовском море, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

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