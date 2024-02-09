Из-за «шторма века» сократилось производство устриц и мидий на Кубани

По данным министерства сельского хозяйства Краснодарского края, в прошлом году в регионе произвели 379 т мидий и устриц.

Эта цифра на 13 т меньше, чем в 2022 году. При этом за январь-сентябрь 2023 года в крае произвели 336,5 т мидий. Рост относительно аналогичного периода предыдущего года составил 18,5%.

Ноябрьские штормы повредили мидийные и устричные коллекторы. Поэтому объемы производства моллюсков в целов за весь прошлый год сократились на 3%. Сильнее всего пострадали марикультурные хозяйства в акватории Черного моря в районе Анапы и Геледжикска. Там было повреждено или уничтожено до 90% коллекторов.

В текущем году специалисты приступят к восстановлению коллекторов. В связи с этим объемы производства моллюсков снова могут существенно сократиться.

В Черном море товарного размера устрицы достигают за 10-12 месяцев выращивания. Кроме того, в Черном море соленость ниже, чем в тихоокеанском регионе. За счет этого выращенные в Черном море устрицы имеют более нежный и сладковатый вкус, пишет портал «Кубань Информ».

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