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Из-за «шторма века» сократилось производство устриц и мидий на Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-shtorma-veka-sokratilos-proizvodstvo-ustrits-i-midij-na-kubani
Из-за «шторма века» сократилось производство устриц и мидий на Кубани
Фото freepik.com

По данным министерства сельского хозяйства Краснодарского края, в прошлом году в регионе произвели 379 т мидий и устриц.

Эта цифра на 13 т меньше, чем в 2022 году. При этом за январь-сентябрь 2023 года в крае произвели 336,5 т мидий. Рост относительно аналогичного периода предыдущего года составил 18,5%.

Ноябрьские штормы повредили мидийные и устричные коллекторы. Поэтому объемы производства моллюсков в целов за весь прошлый год сократились на 3%. Сильнее всего пострадали марикультурные хозяйства в акватории Черного моря в районе Анапы и Геледжикска. Там было повреждено или уничтожено до 90% коллекторов.

В текущем году специалисты приступят к восстановлению коллекторов. В связи с этим объемы производства моллюсков снова могут существенно сократиться.

В Черном море товарного размера устрицы достигают за 10-12 месяцев выращивания. Кроме того, в Черном море соленость ниже, чем в тихоокеанском регионе. За счет этого выращенные в Черном море устрицы имеют более нежный и сладковатый вкус, пишет портал «Кубань Информ».

Читайте также: в Геленджике завершается сезон сбора мидий и устриц.

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