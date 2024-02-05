Из-за схода оползня в Сочи изменилась схема движения электричек

Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе около Дагомыса в ночь на 5 февраля. Движение поездов на этом участке временно приостановили.

В связи с этим 5 февраля полностью отменили все пригородные электрички между Туапсе и Адлером, а также между Сочи и аэропортом.

Маршрут движения «Ласточек» сократили. Поезда № 6802, 6804, 6812 сообщением Имеретинский Курорт — Туапсе доезжают только до Сочи. Поезда № 6806, 6808, 6832 Имеретинский курорт — Туапсе курсируют между Туапсе и Лазаревским.

Из аэропорта и Розы Хутор «Ласточки» доезжают только до Сочи, сообщает пресс-служба СКЖД.

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