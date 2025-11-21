Из-за шипов на дороге к водоему в Каневском районе пострадали более 10 машин

В станице Каневской возобновились случаи умышленной порчи имущества — Народный фронт по Краснодарскому краю взял под контроль случаи появления шипов на дороге к водоему. Уже повреждены более 10 автомобилей, 6 человек обратились в полицию.

Это единственная дорога к общедоступному месту на реке Сухая Челбаска. В Каневском районе их осталось не так много, остальные участки в аренде и зарыблены. Местные жители пытаются порыбачить бесплатно, но доезжают не все.

Многочисленные фото и видео пробитых колес начали появляться в социальных сетях в 2024 году, но местные жители говорят, что уже четыре года не могут безопасно подъехать к реке.

«Мы вооружились металлоискателем, чтобы наши машины тоже не повредили колеса. Именно на этой дороге не один десяток машин напоролись на металлические штыри», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

Рыбак Владимир Пархоменко в сентябре этого года поймал не рыбу, а металлические штыри и отправился на шиномонтаж. Отец блогера Надежды Снисаренко написал заявление в полицию в сентябре. Его машина тоже напоролась на шипы. Надежда сражается со злоумышленником силой слова — публикации в соцсетях вызывают волну возмущения. У Александра Кирий есть свои догадки. И он напоролся на металлические пики.

«В моем понимании — это или браконьеры, или арендаторы. Это нужно, чтобы сюда никто не ездил», — говорит житель Каневской Александр Кирий.

Однако злоумышленника никто не поймал. В районном отделе полиции по всем обращениям дали отказ в возбуждении уголовного дела из-за незначительности ущерба. Он считается не в совокупности, а по каждому факту отдельно.

— Личный состав и общественность ориентированы на установление лица, причастного к данным противоправным фактам. В случае его установления, будет дана правовая оценка его действиям в рамках законодательства по всем зарегистрированным сообщениям.

Этот случай взял под контроль Народный фронт в Краснодарском крае. Общественники проведут свое расследование.

«Определенные подозрения есть, они вполне существенные. Я думаю, что проведенными мероприятиями мы, возможно, установим это лицо», — отмечает представитель Народного фронта в Краснодарском крае Сергей Багаев.

Читайте также: двое браконьеров наловили рыбы на 80 тыс. рублей в Приморско-Ахтарском округе.

Подпишись, здесь всегда интересно.