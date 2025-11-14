Двое браконьеров наловили рыбы на 80 тыс. рублей в Приморско-Ахтарском округе

Незаконную деятельность выявили сотрудники ОМВД России по Приморско-Ахтарскому округу совместно УФСБ России по Краснодарскому краю и госавтоинспекторами.

Правоохранители обнаружили двух мужчин на берегу лимана Рясный. Злоумышленники с помощью запрещенных лесковых снастей незаконно выловили 220 рыб различных пород. Ущерб государству от действий браконьеров превысил 80 тыс. рублей.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело. За незаконный вылов рыбы им грозит до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: браконьер заплатил почти 300 тыс. рублей за вылов одного осетра в Азовском море. Рыбака задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Подпишись, здесь всегда интересно.