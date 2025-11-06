Браконьер заплатил почти 300 тыс. рублей за вылов одного осетра в Азовском море

Рыбака задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Установлено, что 24 апреля 2025 года мужчина на резиновой лодке вышел в Ясенский залив Азовского моря к сетям, в которых обнаружил русского осетра. Рыбак знал, что рыба краснокнижная, но все равно забрал ее с собой.

Ущерб водным биологическим ресурсам составил 276 тыс. рублей. В отношении мужчины возбудили дело по статье о незаконной добыче и хранении особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ.

Дело рассмотрел Приморско-Ахтарский районный суд. Во время заседания браконьер признал вину. Его приговорили к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства.

Также с рыбака взыскали ущерб за вылов краснокнижной рыбы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани рыбаки выловили краснокнижных осетров на 7,4 млн рублей. Шесть рыбаков из одной рыболовецкой бригады незаконно выловили 32 особи рыб осетровых пород в акватории Азовского моря.

Подпишись, здесь всегда интересно.