Из-за сбоя в движении поездов отменили более 20 электричек в Сочи

На сутки 8 февраля в связи со сбоем в железнодорожном сообщении временно приостанавливается движение 7 пригородных поездов Туапсе — Имеретинский курорт.

Отменили 3 электрички Туапсе — Аэропорт, и 4 электрички Аэропорт — Туапсе.

Также отменены 6 электричек Имеретинский курорт — Сочи и по одному поезду на маршрутах: Сочи — Аэропорт, Аэропорт — Адлер и Адлер — Аэропорт, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства мэрии Сочи в Telegram.

Всего на сутки приостановлены 23 пригородные поезда. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород».

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