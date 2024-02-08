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Из-за сбоя в движении поездов отменили более 20 электричек в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-sboya-v-dvizhenii-poezdov-otmenili-bolee-20-elektrichek-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Из-за сбоя в движении поездов отменили более 20 электричек в Сочи
Фото t.me/transport_i_dorogi

На сутки 8 февраля в связи со сбоем в железнодорожном сообщении временно приостанавливается движение 7 пригородных поездов Туапсе — Имеретинский курорт.

Отменили 3 электрички Туапсе — Аэропорт, и 4 электрички Аэропорт — Туапсе.

Также отменены 6 электричек Имеретинский курорт — Сочи и по одному поезду на маршрутах: Сочи — Аэропорт, Аэропорт — Адлер и Адлер — Аэропорт, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства мэрии Сочи в Telegram.

Всего на сутки приостановлены 23 пригородные поезда. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород».

Читайте также: по восстановленным железнодорожным путям в Сочи проехали 15 пассажирских поездов.

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