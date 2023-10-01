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Из-за сбитого беспилотника временно задержали рейсы в аэропорту Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-sbitogo-bespilotnika-vremenno-zaderzhali-rejsy-v-aeroportu-sochi
Из-за сбитого беспилотника временно задержали рейсы в аэропорту Сочи
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Временное ограничение полетов ввели в целях безопасности в международном аэропорту Сочи. Шесть рейсов, следовавших на курорт, перенаправили на запасные аэродромы.

«С 8:20 утра аэропорт работает в обычном режиме на прием и выпуск воздушных судов. В Сочи все штатно. Ситуация в городе спокойная», — написал глава Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.

Для обслуживания повышенного пассажиропотока усилены все службы аэропорта, работает оперативный штаб. Пассажиров просят внимательно следить за информацией на онлайн-табло и за аудиообъявлениями, ждать вылет недалеко от назначенного выхода на посадку и проверять его на экранах. Во всех зонах терминала расположены питьевые фонтанчики, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Краснодарским краем.

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