Из-за роста заболеваемости COVID-19 вирусолог посоветовала носить маски в общественных местах

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Последние дни число заболевших коронавирусом в России стремительно увеличивается. Завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова уверена, что рост заболеваемости COVID-19 в стране вполне ожидаем.

По словам врача, пика заболеваемости коронавирусом в РФ пока не достигли. Она отметила, что к ковиду нужно относиться как к новой сезонной инфекции, которая будет возвращаться каждый год. При этом симптомы заболевания будут становиться менее острыми.

«Что касается масок, я бы уже советовала людям пожилого возраста в общественных местах надевать маски — уже пора. Особенно это касается людей, которые являются «антиваксерами» и которые не имеют прививок», — заявила вирусолог.

Карпова подчеркнула, что главным способом защиты от серьезных последствий COVID-19 по-прежнему остается вакцинация, сообщает RT.

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