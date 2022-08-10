Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Из-за роста заболеваемости COVID-19 вирусолог посоветовала носить маски в общественных местах

Общество
10.08.2022 20:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-rosta-zabolevaemosti-covid-19-virusolog-posovetovala-nosit-maski-v-obshhestvennyh-mestah
Из-за роста заболеваемости COVID-19 вирусолог посоветовала носить маски в общественных местах
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Последние дни число заболевших коронавирусом в России стремительно увеличивается. Завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова уверена, что рост заболеваемости COVID-19 в стране вполне ожидаем.

По словам врача, пика заболеваемости коронавирусом в РФ пока не достигли. Она отметила, что к ковиду нужно относиться как к новой сезонной инфекции, которая будет возвращаться каждый год. При этом симптомы заболевания будут становиться менее острыми.

«Что касается масок, я бы уже советовала людям пожилого возраста в общественных местах надевать маски — уже пора. Особенно это касается людей, которые являются «антиваксерами» и которые не имеют прививок», — заявила вирусолог.

Карпова подчеркнула, что главным способом защиты от серьезных последствий COVID-19 по-прежнему остается вакцинация, сообщает RT.

Читайте также: в Краснодарском крае 10 августа выявили рекордное с марта число заболевших коронавирусом — 775 случаев.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. На Кубани местный житель во время строительства уличного туалета нашел меотское захоронение
  3. IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях