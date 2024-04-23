Из-за репетиций парада Победы перекроют движение транспорта в Новороссийске

Репетиции военного парада, посвященного празднованию 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проведут 2, 3, 4 и 7 мая.

В дни проведения репетиций в Новороссийске будет ограничено движение всех видов транспорта.

Улицу Советов перекроют от улицы Кутузовской до улицы Свободы с 20:00 до 23:00 2 и 3 мая, а также по необходимости и 4 мая.

Также 7 мая с 19:30 до 24:00 будет закрыто движение по Анапскому шоссе от улицы Московской до улицы Кутузовской.

В этот же вечер с 21:00 до 23:00 закроют для транспорта улицу Советов от улицы Кутузовской до улицы Свободы, сообщает МЦУ Новороссийск в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре временно ограничат движение для ремонта ж/д путепроводов.