Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Из-за репетиций парада Победы перекроют движение транспорта в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-repetitsij-parada-pobedy-perekroyut-dvizhenie-transporta-v-novorossijske
Из-за репетиций парада Победы перекроют движение транспорта в Новороссийске
Фото Максима Бессалого, «Кубань 24»

Репетиции военного парада, посвященного празднованию 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проведут 2, 3, 4 и 7 мая.

В дни проведения репетиций в Новороссийске будет ограничено движение всех видов транспорта.

Улицу Советов перекроют от улицы Кутузовской до улицы Свободы с 20:00 до 23:00 2 и 3 мая, а также по необходимости и 4 мая.

Также 7 мая с 19:30 до 24:00 будет закрыто движение по Анапскому шоссе от улицы Московской до улицы Кутузовской.

В этот же вечер с 21:00 до 23:00 закроют для транспорта улицу Советов от улицы Кутузовской до улицы Свободы, сообщает МЦУ Новороссийск в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре временно ограничат движение для ремонта ж/д путепроводов.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях