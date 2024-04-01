Из-за ремонта водовода без воды остались жители 10 населенных пунктов в Сочи

В Сочи приступили к ремонту крупного водовода, который снабжает водой Адлерский, Хостинский и Центральный районы, где живут более 200 тыс. человек.

Специалисты ликвидируют два аварийных участка водовода вблизи улицы Ленина. Заранее смонтировали новые участники сети диаметром 800 мм общей протяженностью более 300 м. В данный момент идет демонтаж старых и врезка новых коммуникаций.

На время работ перебои с водоснабжением могут наблюдаться в Адлере, Кудепсте, Хосте, Мацесте, Бытхе, микрорайоне Светлана, селе Раздольном, а также садоводческих товариществах «Фронтовик» и «Агро» и с/х «Приморский».

Работы планируют завершить до конца суток 1 апреля. Стабилизировать подачу ресурса в полном объеме планируют к концу суток 2 апреля. Жителям будут подвозить воду автоцистернами, сообщает МУП Сочи «Водоканал» в Telegram.

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