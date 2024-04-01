Детсад, диализный центр и около 50 домов останутся без воды 2 апреля в Туапсе
Общество
01.04.2024 10:01
По данным МУП «ЖКХ города Туапсе», с 9:00 до 15:00 часов 2 апреля на пересечении улиц Полетаева и переулка Майского будут проводить работы по врезке нового водовода диаметром 150 мм.
В связи с этим будет приостановлена подача холодной воды жителям улиц Ленина, Клары Цеткин, Дзержиского и переулка Майского, 3. В частности, без воды останутся около 50 домов, а также детский сад № 36 «Аленький цветочек» и диализный центр.
Жителей просят запастись водой, сообщает МУП «ЖКХ города Туапсе» в Telegram.
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