Детсад, диализный центр и около 50 домов останутся без воды 2 апреля в Туапсе

По данным МУП «ЖКХ города Туапсе», с 9:00 до 15:00 часов 2 апреля на пересечении улиц Полетаева и переулка Майского будут проводить работы по врезке нового водовода диаметром 150 мм.

В связи с этим будет приостановлена подача холодной воды жителям улиц Ленина, Клары Цеткин, Дзержиского и переулка Майского, 3. В частности, без воды останутся около 50 домов, а также детский сад № 36 «Аленький цветочек» и диализный центр.

Жителей просят запастись водой, сообщает МУП «ЖКХ города Туапсе» в Telegram.

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