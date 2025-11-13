Из-за ремонта мостов в районе Горячего Ключа изменится схема движения

ГК «Автодор» начала капитальный ремонт моста через реку Кобза на участке км 1400 трассы М-4 «Дон».

Уточняется, что в составе трассы на этом участке в капитальном ремонте находятся два мостовых сооружения.

В связи с работами поток транспорта перенаправят на левый мост (по обратному направлению движения). Правый полностью закроют, чтобы начать строительно-монтажные работы. Движение автомобилей будет осуществляться через разделительную полосу по одной полосе в каждом направлении.

Также продолжается капремонт моста через реку Каверзе на 1398 км. Чтобы уменьшить заторы и обеспечить безопасность дорожного движения, два объекта объединят в единый ремонтный участок, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки и соблюдать скоростной режим.

