Из-за ремонта изменится схема движения в районе АЗС «Лукойл» в Новороссийске

Изменения связаны с реконструкцией развязки Анапское шоссе — улица Горького.

Организация дорожного движения изменится с 8 августа до 30 сентября на участке дороги от улицы Надежды Онайко до АЗС «Роснефть».

Проезд будет открыт по одной полосе в каждом направлении. Транспортные потоки разделят соответствующей разметкой, сообщает МЦУ Краснодара.

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