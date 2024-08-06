Из-за ремонта изменится схема движения в районе АЗС «Лукойл» в Новороссийске
Общество
06.08.2024 21:42
Изменения связаны с реконструкцией развязки Анапское шоссе — улица Горького.
Организация дорожного движения изменится с 8 августа до 30 сентября на участке дороги от улицы Надежды Онайко до АЗС «Роснефть».
Проезд будет открыт по одной полосе в каждом направлении. Транспортные потоки разделят соответствующей разметкой, сообщает МЦУ Краснодара.
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