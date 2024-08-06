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Из-за ремонта изменится схема движения в районе АЗС «Лукойл» в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-remonta-izmenitsya-shema-dvizheniya-v-rajone-azs-lukojl-v-novorossijske
Из-за ремонта изменится схема движения в районе АЗС «Лукойл» в Новороссийске
Фото t.me/mtsunvrsk

Изменения связаны с реконструкцией развязки Анапское шоссе — улица Горького.

Организация дорожного движения изменится с 8 августа до 30 сентября на участке дороги от улицы Надежды Онайко до АЗС «Роснефть».

Проезд будет открыт по одной полосе в каждом направлении. Транспортные потоки разделят соответствующей разметкой, сообщает МЦУ Краснодара.

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