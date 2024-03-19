Из-за пьяного мужчины с 12 тротиловыми шашками эвакуировали дом на Кубани

В полицию Белоглинского района поступило сообщение о том, что 44-летний местный житель незаконно хранит взрывчатку.

Прибыв на место, полицейские заметили возле подъезда мужчину, находящегося в состоянии опьянения. Рядом с ним на ступеньках лежали 12 тротиловых шашек.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. Правоохранители эвакуировали жителей дома, осмотрели место происшествия и изъяли взрывчатку.

Выяснилось, что подозреваемый купил тротиловые шашки у своего 32-летнего знакомого. При обыске его дома полицейские обнаружили обрез винтовки Мосина и 285 патронов различного калибра.

На обоих мужчин завели уголовные дела. Кроме того, проводится проверка по факту хранения 32-летним мужчиной оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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