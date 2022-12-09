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Из-за прорыва водовода подтопило тротуар в Сочи. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-proryva-vodovoda-podtopilo-trotuar-v-sochi-video
Видео t.me/chp_sochi

Нештатная ситуация произошла 8 декабря на улице Туапсинской. На водоводе диаметром 300 мм зафиксировали прорыв.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что потоки воды с горы неслись, как при сильном ливне. На опубликованных кадрах видно, что из-за прорыва оказался подтоплен тротуар на улице Туапсинской.

«На время проведения восстановительных мероприятий ограничения с водоснабжением могут наблюдать исключительно несколько домов на улицах Туапсинская и в переулке Грузинский», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «Водоканал» Сочи.

Устранить аварию на сетях водоснабжения на улице Туапсинской планируют к 18:00.

Читайте также: в Сочи 15 ноября произошел прорыв магистрального водопровода в районе улицы Земляничной.

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