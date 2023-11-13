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Из-за промывки сетей в Краснодаре на 2 дня снизят давление в водопроводе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-promyvki-setej-v-krasnodare-na-2-dnya-snizyat-davlenie-v-vodoprovode
Из-за промывки сетей в Краснодаре на 2 дня снизят давление в водопроводе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Для улучшения качества питьевой воды в Краснодаре проведут промывку 24 км сетей водоснабжения.

В связи с этим с 8:00 14 ноября до 12:00 16 ноября возможно снижение давления в сети водоснабжения в Прикубанском, Центральном и Западном округах, а также в частном секторе Славянского микрорайона.

С перебоями в водоснабжении могут столкнуться жители Музыкального микрорайона, а также многоквартирных домов на улицах Заполярной, Морской, Гаражной, Азовской и проезда Мирного.

После промывки сетей лаборатория центра питьевой воды и сточных вод проанализирует пробы воды. По их результатам специалисты примут решение о завершении или повторном проведении промывки сетей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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