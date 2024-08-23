Из-за пожара на полигоне под Новороссийском приостановили вывоз мусора

Утром 23 августа в Новороссийске загорелся мусорный полигон на горе Щелбе. Площадь пожара составила около 2 тыс. кв. м.

«Это — вершина мусорного полигона горы Щелбы. Вокруг едкий запах гари и отходов. Дышать очень сложно, кружится голова. Ситуацию еще усугубляет ветер, который раздувает дым. Сложно представить, что чувствуют жители близлежащих домов в поселке Борисовка», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

Свалка находится совсем близко к домам — до ближайшей улицы около километра.

— Пахнет пластмассой, воняет парафином все. — У нас дети маленькие растут, которые нюхают это все. Без конца мусоровозы здесь ездят. — Загрязняет атмосферу, настроение портит. — Мешают мусоровозы, которые тут ездят с 5 утра и до самого позднего вечера.

Поселок на пути к полигону постоянно пересекают мусоровозы. Нередко машины собираются перед свалкой из-за сложностей с приемом мусора, и это тревожит местных жителей.

«Когда ветер сильный, дышать нечем. Надоело всем. Все пишут, говорят каждый день, чтоб закрыли этот полигон. Вся эта вода при дожде пропитывает землю. Люди ей моются, стирают», — говорит жительница поселка Борисовка Махабат Бахшалиева.

В ликвидации пожара на полигоне задействованы 54 человека и 37 единиц техники.

«Максимальная площадь пожара достигала 2 тыс. кв. м. На данный момент распространения очага пожара нет. Близлежащим объектам ничего не угрожает. Идет процесс локализации», — сообщает начальник отдела гражданской защиты администрации Новороссийска Игорь Васильев.

Сейчас специалисты следят за состоянием атмосферного воздуха, а спасатели отсыпают грунт и продолжают пролив пепелища. Причина пожара будет установлена после тушения.

На время тушения пожара прием мусора приостановлен. Власти Новороссийска просят отнестись с пониманием к тому, что ближайшее время мусоровозы ходить не будут. Людям предлагают спрессовывать бытовые отходы.

Читайте также: заброшенное здание горит на территории бывшего рыбзавода в Новороссийске.