Из-за повреждения кабеля обесточены два крупных микрорайона Геленджика
Происшествия
16.08.2024 13:21
Электроэнергия пропала в районах Тонкий мыс и Голубая бухта 16 августа около 12:50.
Предварительная причина аварии — повреждение силового кабеля. В связи с этим без света остались жители домов на улицах:
- Санаторная;
- Пограничная;
- Славянская;
- Персиковый сад;
- Десантная;
- Ботылева.
На месте работает аварийная бригада, сообщает МЦУ Геленджика.
В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества в этих районах города планируют в 16:00.
Читайте также: более 30 улиц в Краснодаре останутся без света 16 августа из-за плановых работ.