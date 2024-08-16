Из-за повреждения кабеля обесточены два крупных микрорайона Геленджика

Электроэнергия пропала в районах Тонкий мыс и Голубая бухта 16 августа около 12:50.

Предварительная причина аварии — повреждение силового кабеля. В связи с этим без света остались жители домов на улицах:

Санаторная;

Пограничная;

Славянская;

Персиковый сад;

Десантная;

Ботылева.

На месте работает аварийная бригада, сообщает МЦУ Геленджика.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества в этих районах города планируют в 16:00.

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