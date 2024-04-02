Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Из-за потепления африканских черепах вернули в Японский сад парка «Краснодар»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-potepleniya-afrikanskih-cherepah-vernuli-v-yaponskij-sad-parka-krasnodar
Из-за потепления африканских черепах вернули в Японский сад парка «Краснодар»
Фото парка "Краснодар"

Привезенные из Африки шпороносные черепахи теперь снова находятся в Сухом пруду Карэикэ на территории Японского сада.

Зимой из-за холодов пресмыкающихся на время переместили в специальные закрытые аквариумы с подогревом в Зеркальный лабиринт.

Благодаря аномальному потеплению африканских черепах вернули на свежий воздух в Японский сад уже в начале апреля.

«Заходите к ним на прогулке по Японскому саду. И просим вас не спускаться вниз к черепахам, а также не кормить их», — говорится в Telegram-канале парка «Краснодар».

Читайте также: домики для белок установили в Японском саду парка «Краснодар». Вечером 29 февраля в Японском саду начали установку домиков для белок.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях