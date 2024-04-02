Из-за потепления африканских черепах вернули в Японский сад парка «Краснодар»

Привезенные из Африки шпороносные черепахи теперь снова находятся в Сухом пруду Карэикэ на территории Японского сада.

Зимой из-за холодов пресмыкающихся на время переместили в специальные закрытые аквариумы с подогревом в Зеркальный лабиринт.

Благодаря аномальному потеплению африканских черепах вернули на свежий воздух в Японский сад уже в начале апреля.

«Заходите к ним на прогулке по Японскому саду. И просим вас не спускаться вниз к черепахам, а также не кормить их», — говорится в Telegram-канале парка «Краснодар».

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