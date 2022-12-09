Из-за порыва трубы жители трех многоэтажек остались без тепла и горячей воды в Краснодаре
Происшествия
09.12.2022 13:44
Авария произошла 9 декабря на улице Гидростроителей, 63 в Карасунском округе.
На подземном трубопроводе диаметром 108 мм произошел порыв. Для проведения ремонта в трех многоквартирных домах по адресу Гидростроителей, 63, 65 и 67 временно отключили отопление и горячую воду.
Работы проводят специалисты ООО «Краснодартеплоэнерго», сообщает ЕДДС Краснодара.
Когда в многоэтажках на Гидрострое восстановят подачу отопления и горячей воды пока неизвестно.
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