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Из-за порыва трубы жители трех многоэтажек остались без тепла и горячей воды в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-poryva-truby-zhiteli-treh-mnogoetazhek-ostalis-bez-tepla-i-goryachej-vody-v-krasnodare
Из-за порыва трубы жители трех многоэтажек остались без тепла и горячей воды в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авария произошла 9 декабря на улице Гидростроителей, 63 в Карасунском округе.

На подземном трубопроводе диаметром 108 мм произошел порыв. Для проведения ремонта в трех многоквартирных домах по адресу Гидростроителей, 63, 65 и 67 временно отключили отопление и горячую воду.

Работы проводят специалисты ООО «Краснодартеплоэнерго», сообщает ЕДДС Краснодара.

Когда в многоэтажках на Гидрострое восстановят подачу отопления и горячей воды пока неизвестно.

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