Из-за порыва трубы жители трех многоэтажек остались без тепла и горячей воды в Краснодаре

Авария произошла 9 декабря на улице Гидростроителей, 63 в Карасунском округе.

На подземном трубопроводе диаметром 108 мм произошел порыв. Для проведения ремонта в трех многоквартирных домах по адресу Гидростроителей, 63, 65 и 67 временно отключили отопление и горячую воду.

Работы проводят специалисты ООО «Краснодартеплоэнерго», сообщает ЕДДС Краснодара.

Когда в многоэтажках на Гидрострое восстановят подачу отопления и горячей воды пока неизвестно.

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