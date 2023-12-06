Из-за порыва магистрали без отопления остались 1,5 тыс. жителей Новороссийска

По данным МЦУ Новороссийска, порыв тепловой сети диаметром 273 мм произошел 6 декабря на улице Мира.

В связи с этим с 13:30 приостановлено теплоснабжение 18 многоквартирных домов на улицах Мира, Губернского, Новороссийских партизан, Набережной и Революции. Всего без отопления остались 1 тыс. 445 человек.

В зоне отключения теплоснабжения также находится три детских сада — № 5, 6 и 33, а также кожвендиспансер.

Специалисты уже установили место утечки. Ведутся земляные работы для устранения повреждения. Работы планируют выполнить в течение 4 часов. При этом, время устранения аварии вынужденно увеличили в связи с тем, что на месте прохождения теплосети находится мебельный магазин. По данному факту Тепловой инспекцией составлен акт, сообщает Telegram-канал Новороссийских теплосетей.

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