Из-за подвижек грунта в Сочи в районе поселка Лоо произошла третья авария на водоводе

Подвижка грунта произошла из-за обильных осадков, наблюдаемых на курорте.

«Это уже третье за два дня повреждение коммуникаций водоснабжения. Первый участок поврежденной магистрали восстановили поздней ночью 21 февраля. На следующий день, вблизи лесного массива произошел другой прорыв. Его ликвидировали к утру 23 февраля. Однако, при запуске системы, на соседнем склоне горы в районе улицы Декабристов специалисты обнаружили новую утечку. Происходит подтопление прилегающих территорий, где, в том числе, располагаются жилые частные дома», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Там отметили, что специалистам вновь предстоит произвести сложный комплекс мероприятий по расчистке территории и высвобождению деформированного водовода. Затем они приступят к его восстановлению. В ликвидации аварии задействовали две ремонтные бригады и семь единиц техники. Завершить ремонт планируется в течение дня. Стабилизировать подачу ресурса населению – к обеду 24 февраля.

Для населения организовали подвоз воды. В районе будут курсировать шесть автоцистерн. Заявки можно оставить на круглосуточной линии колл-центра по телефону 8 (862) 444-05-05.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подвижка грунта вследствие обильных осадков 21 февраля спровоцировала серьезное повреждение магистрального водовода в районе улицы Декабристов в поселке Лоо. Без воды остались около 20 тыс. человек в 20 населенных пунктах.