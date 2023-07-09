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Из-за подтопления многоэтажки в Сочи 10 человек переселят в пункт временного размещения

Происшествия
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Из-за подтопления многоэтажки в Сочи 10 человек переселят в пункт временного размещения
Фото пресс-службы администрации Сочи

Сильный ливень прошел в Хостинском районе в ночь на 9 июля. Вышедшая из берегов река Хоста подтопила сразу несколько многоквартирных домов.

Вода зашла в жилой дом на улице Кипарисовой, 9/1. В связи с этим 10 жильцов переселят в пункт временного размещения.

Кроме того, подтопило цокольные этажи многоквартирных домов на улицах Шоссейная, 5 и Кипарисовая, 1. Эвакуации или расселения жильцов не потребовалось.

Из подвалов домов продолжают откачивать воду. Мониторинговые группы уже начали обходить дома для оценки нанесенного ущерба, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в Сочи река Хоста вышла из берегов и смыла припаркованные автомобили. Машины смыло рекой в одну большую кучу. Местные жители назвали ее «дамбой» из автомобилей. Многие смытые водой транспортные средства не подлежат восстановлению.

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