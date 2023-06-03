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Из-за подтоплений эвакуировали 12 жителей Лабинского района

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-podtoplenij-evakuirovali-12-zhitelej-labinskogo-rajona
Из-за подтоплений эвакуировали 12 жителей Лабинского района
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Причиной подтоплений стали проливной дождь, град и повышение уровня грунтовых вод.

От жителей поступили заявки о подтоплении 198 дворов, вода зашла в 114 домов. Из трех из них 12 человек эвакуировали в гостиницу «Спортивная».

Сейчас на месте работают спасатели и комиссии по обследованию территорий, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в двух районах Краснодарского края комиссии зафиксировали подтопления 469 домов.

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