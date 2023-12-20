Из-за пневмонии на дистанционное обучение перевели две школы в Сочи

На дистанционное обучение из-за случаев пневмонии с 20 по 30 декабря переходят средняя школа № 26 и гимназия № 15.

Согласно предписаниям Роспотребнадзора образовательные учреждения должны приостановить свою деятельность, если число заболевших пневмонией превышает 10 человек.

По состоянию на 20 декабря в школе № 26 выявлено 12 учащихся с диагнозом пневмония, а в гимназии № 15 — 11 учащихся.

«В целях выполнения программы и профилактики распространения заболевания с 20 по 30 декабря обучение для всех классов указанных учреждений будет проводиться на платформе РЭШ с применением дистанционных технологий», — цитирует сообщение пресс-службы администрации Сочи «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 декабря стало известно, что школу № 34 на улице Видова в 13-м микрорайоне Новороссийска перевели на дистанционку из-за «неуточненной» пневмонии. До 24 декабря дети будут обучаться при помощи платформы «Сферум».