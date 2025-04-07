Из-за плановых работ 40 улиц в Краснодаре 7 апреля останутся без света
Общество
07.04.2025 07:21
В понедельник в краевой столице запланированы технические работы на сетях электроснабжения.
С 5:00 до 19:00 не будет электроэнергии по адресам:
- 60 лет Победы, 1-13
- Мостовая, 1-9, 2-10
- Живило, 1-9, 2-10
- Кристальная, 2-20, 1-19
- Генеральная, 1-17, 4-14
- Водоводная, 2-24, 21
- Лавриненко, 1-23, 2-24, 24/1
- Борового Николая, 4
- Спасская, 37-51, 36-48
- Неустроева, 1-7, 2-32, 15-31
- Воскресенская, 15-39, 26-52, 23-39
- Лицейская, 17-39, 18-30
- Стадионная, 1-17, 4-20, 23-37
- Сокол Евдокии, 34-50
- Покрышкина, 2/3, 25, 30
- Дзержинского, 98, 98/14
- Кореновская, 3, 7/1, 9, 11, 15, 17, 21
С 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии по адресам:
- Мира, 25
- Октябрьская, 44, 63-65;
- Меланжевая, 4-12, 1-23, 6/1, 6/а
- Евдокимовская, 19-33
- Экономическая, 5-15, 20-26
- Трамвайная, 2
- Уральская, 77, 98/3, 104, 106
- Новороссийская, 210, 210/2, 220, 220/А, 226, 232, 232/1
- Парусная, 4, 10/2, 12, 14, 14/1, 17, 24
- Приозерная, 19, 4-40
- Пригородная, 293-321, 132-140
- Российская, 722-752, 361
- Звёздный переулок, 1/6, 3
- Мира, 25, 34, 43-47, 48
- Орджоникидзе, 17-23, 24, 25, 54-56, 53, 57-67, 57/1, 59
- Коммунаров, 37-39
- 4-й Обрывной проезд, 22-36, 39
- 2-й Кузнечный Зарой, 2-36, 1-39, 53-99, 64-100,
- 5-й Обрывной проезд, 1-39, 2-26, 52-100 ,22-36, 53-99
- Димитрова, 2
- Воронежская, 41/2, 96-114
- 1-й Кузнечный Зарой, 33-93
С 13:00 до 17:00 свет отключат в домах 19, 19/1, 19/2 на улице Промышленной.
Уточнить адреса временных отключений можно по ссылке. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861) 255-45-66 и по телефону горячей линии «Россети Кубань» Краснодарские электросети 8 (800) 220 02 20, сообщает ЕДДС Краснодара.
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