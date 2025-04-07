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Из-за плановых работ 40 улиц в Краснодаре 7 апреля останутся без света

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-planovyh-rabot-40-ulits-v-krasnodare-7-aprelya-ostanutsya-bez-sveta
Из-за плановых работ 40 улиц в Краснодаре 7 апреля останутся без света
Фото unsplash.com

В понедельник в краевой столице запланированы технические работы на сетях электроснабжения.

С 5:00 до 19:00 не будет электроэнергии по адресам:

  • 60 лет Победы, 1-13
  • Мостовая, 1-9, 2-10
  • Живило, 1-9, 2-10
  • Кристальная, 2-20, 1-19
  • Генеральная, 1-17, 4-14
  • Водоводная, 2-24, 21
  • Лавриненко, 1-23, 2-24, 24/1
  • Борового Николая, 4
  • Спасская, 37-51, 36-48
  • Неустроева, 1-7, 2-32, 15-31
  • Воскресенская, 15-39, 26-52, 23-39
  • Лицейская, 17-39, 18-30
  • Стадионная, 1-17, 4-20, 23-37
  • Сокол Евдокии, 34-50
  • Покрышкина, 2/3, 25, 30
  • Дзержинского, 98, 98/14
  • Кореновская, 3, 7/1, 9, 11, 15, 17, 21

С 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии по адресам:

  • Мира, 25
  • Октябрьская, 44, 63-65;
  • Меланжевая, 4-12, 1-23, 6/1, 6/а
  • Евдокимовская, 19-33
  • Экономическая, 5-15, 20-26
  • Трамвайная, 2
  • Уральская, 77, 98/3, 104, 106
  • Новороссийская, 210, 210/2, 220, 220/А, 226, 232, 232/1
  • Парусная, 4, 10/2, 12, 14, 14/1, 17, 24
  • Приозерная, 19, 4-40
  • Пригородная, 293-321, 132-140
  • Российская, 722-752, 361
  • Звёздный переулок, 1/6, 3
  • Мира, 25, 34, 43-47, 48
  • Орджоникидзе, 17-23, 24, 25, 54-56, 53, 57-67, 57/1, 59
  • Коммунаров, 37-39
  • 4-й Обрывной проезд, 22-36, 39
  • 2-й Кузнечный Зарой, 2-36, 1-39, 53-99, 64-100,
  • 5-й Обрывной проезд, 1-39, 2-26, 52-100 ,22-36, 53-99
  • Димитрова, 2
  • Воронежская, 41/2, 96-114
  • 1-й Кузнечный Зарой, 33-93

С 13:00 до 17:00 свет отключат в домах 19, 19/1, 19/2 на улице Промышленной.

Уточнить адреса временных отключений можно по ссылке. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861) 255-45-66 и по телефону горячей линии «Россети Кубань» Краснодарские электросети 8 (800) 220 02 20, сообщает ЕДДС Краснодара.

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