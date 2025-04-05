Более 30 улиц в Краснодаре остались без света из-за энергоаварии

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 5 апреля в 8:42.

Из-за повреждения на линии между РП-51 и РП-67 отключился выключатель на подстанции «Витаминкомбинат» «ВК-12». Также отключились 34 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители более 30 улиц, в том числе улиц 2-я Тихой, 3-я, 5-я, 6-я и 7-я Дорожной, 3-я Урожайной, 4-я и 5-я Трудовой, Житной, Житного переулка, Хлебосольной, Чернышева, Апрельской, Батайской, Газовиков, Депутатской, Думской, Каменной, Майской, Охотничей, Ромашковой, Сквозной, Спокойной, Садовой, Грушовой, Персиковой, Раздельной, Пионовой, Ростовского и Ейского шоссе и другие.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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