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Из-за перекрывающих дорогу жителей станицы Полтавской прекращен вывоз мусора из трех районов Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-perekryvayushhih-dorogu-zhitelej-stanitsy-poltavskoj-prekrashhen-vyvoz-musora-iz-treh-rajonov-krasnodarskogo-kraya
Из-за перекрывающих дорогу жителей станицы Полтавской прекращен вывоз мусора из трех районов Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Жителей Славянского, Крымского и Красноармейского района предупредили, что график вывоза мусора 6 апреля будет нарушен. Это происходит по причинам, независящим от регионального оператора.

«В станице Полтавской жители снова незаконно перекрыли дорогу, по которой спецтехника может проехать к лицензированному полигону ТБО для разгрузки. Администрация района и правоохранительные органы не раз подчеркивали, что данные действия жителей являются незаконными. Однако, перекрытия продолжаются», — говорится в сообщении «Экотехпрома».

Регоператор отметил, что мусорный полигон в станице Полтавской является единственным в Крымской зоне. Краевое министерство ТЭК и ЖКХ определило его для вывоза отходов сотрудниками «Экотехпрома».

По информации компании, собственник мусорного полигона в Полтавской ведет переговоры для строительства альтернативной дороги, которая пройдет в обход станицы. Сейчас альтернативного маршрута для провоза отходов в Полтавской нет.

Читайте также: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил найти способ возить мусор на полигон в объезд станицы Полтавской. Он поручил своему заместителю — Андрею Прошунину совместно с руководством мусорного полигона в станице Полтавской решить проблему с транспортировкой мусора.

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