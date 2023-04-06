Из-за перекрывающих дорогу жителей станицы Полтавской прекращен вывоз мусора из трех районов Краснодарского края
Жителей Славянского, Крымского и Красноармейского района предупредили, что график вывоза мусора 6 апреля будет нарушен. Это происходит по причинам, независящим от регионального оператора.
«В станице Полтавской жители снова незаконно перекрыли дорогу, по которой спецтехника может проехать к лицензированному полигону ТБО для разгрузки. Администрация района и правоохранительные органы не раз подчеркивали, что данные действия жителей являются незаконными. Однако, перекрытия продолжаются», — говорится в сообщении «Экотехпрома».
Регоператор отметил, что мусорный полигон в станице Полтавской является единственным в Крымской зоне. Краевое министерство ТЭК и ЖКХ определило его для вывоза отходов сотрудниками «Экотехпрома».
По информации компании, собственник мусорного полигона в Полтавской ведет переговоры для строительства альтернативной дороги, которая пройдет в обход станицы. Сейчас альтернативного маршрута для провоза отходов в Полтавской нет.
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