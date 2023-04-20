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Из-за отмены авиарейса в Армению десятки пассажиров застряли в аэропорту Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-otmeny-aviarejsa-v-armeniyu-desyatki-passazhirov-zastryali-v-aeroportu-sochi
Из-за отмены авиарейса в Армению десятки пассажиров застряли в аэропорту Сочи
Фото t.me/typodar

Задержка рейса Сочи — Ереван авиакомпании FlyOne Armenia произошла 19 апреля.

О произошедшем в соцсетях сообщили пассажиры рейса.

«Задержка и перенос рейса Сочи — Ереван компания Flyone и Redwings уже на 3 часа. Стоим между прошедшим паспортным контролем и выходом к самолету, в душегубке, без воды, без еды, в плохо вентилируемом помещении. Беременные, дети, пожилые люди, негде сидеть. На жалобы не реагируют. Другие рейсы в Ереван вылетают. Представителей авиакомпаний на месте нет», — написали в соцсетях пассажиры.

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс FlyOne Armenia с вылетом в 20:30 19 апреля был отменен. Также отменен аналогичный рейс на 20 апреля.

По данным СМИ, авиакомпания с начала недели уже испытывает трудности в перевозке пассажиров. Так, 17 апреля был отменен рейс из Санкт-Петербурга в Ереван, пишет Allnw.ru.

Информация о произошедшем уточняется.

Читайте также: более чем на восемь часов задержали рейс из Самары в Сочи.

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