Из-за отмены авиарейса в Армению десятки пассажиров застряли в аэропорту Сочи
Задержка рейса Сочи — Ереван авиакомпании FlyOne Armenia произошла 19 апреля.
О произошедшем в соцсетях сообщили пассажиры рейса.
«Задержка и перенос рейса Сочи — Ереван компания Flyone и Redwings уже на 3 часа. Стоим между прошедшим паспортным контролем и выходом к самолету, в душегубке, без воды, без еды, в плохо вентилируемом помещении. Беременные, дети, пожилые люди, негде сидеть. На жалобы не реагируют. Другие рейсы в Ереван вылетают. Представителей авиакомпаний на месте нет», — написали в соцсетях пассажиры.
По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс FlyOne Armenia с вылетом в 20:30 19 апреля был отменен. Также отменен аналогичный рейс на 20 апреля.
По данным СМИ, авиакомпания с начала недели уже испытывает трудности в перевозке пассажиров. Так, 17 апреля был отменен рейс из Санкт-Петербурга в Ереван, пишет Allnw.ru.
Информация о произошедшем уточняется.
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