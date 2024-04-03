Из-за оползня закрыли участок узкоколейной железной дороги в Апшеронском районе

Из-за схода грунта на единственной в России горной узкоколейной дороге временно закрыто сообщение между поселками Режет и Отдаленный.

Ранее на железную дорогу в горах Апшеронского района сошел оползень. Пути были завалены глиняно-щебеночной жижей и оказались накренены на достаточно большой угол.

На узкоколейке уже начали восстановительные работы. Ожидается, что железнодорожный перегон между Режетом и Отдаленным будет закрыт в течение 4 месяцев, сообщает Telegram-канал «Шпалорез-Экспресс».

На временно закрытом участке узкоколейной дороги в Апшеронском районе расположены населенные пункты: Новый Режет, Тубы, Верхние Тубы и Отдаленный.

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