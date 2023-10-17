Из-за обрыва провода в Краснодаре изменилась схема движения трамваев

Изменения в работе общественного транспорта в восточной части города произошли днем 17 октября.

В пресс-службе МУП «КТТУ» сообщили, что на улице Текстильной в микрорайоне КСК произошел обрыв контактного провода. В связи с этим временно изменилась схема движения трамваев №4 и 10. После остановки «ТЭЦ» они направляются до конечной остановки на улице Евгении Бершанской в Пашковский жилой массив, а не на улицу Тюляева в КМР.

Пассажиров призвали быть внимательнее и заранее планировать маршруты на общественном транспорте в Комсомольский микрорайон.

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