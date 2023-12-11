Из-за неполадок в двигателе самолет Сочи — Ереван прервал взлет

Инцидент произошел 10 декабря в 11:46 с лайнером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия».

Самолет выполнял рейс Сочи (Адлер) — Ереван. В процессе запуска командир экипажа доложил о том, что в масле первого двигателя обнаружена стружка.

Воздушное судно вернулось на стоянку, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

«В связи со срабатыванием индикации о стружке в масле воздушное судно, планируемое к выполнению рейса № 6720 Ереван — Сочи 10 декабря, было заменено на резервное. Во время ожидания пассажирам были предоставлены прохладительные напитки, так как задержка составила чуть более двух часов», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе авиакомпании «Россия».

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