Из-за непогоды в Краснодарском крае пострадало лишь 0,2% посевных площадей

Заморозки, град, ураганный ветер и другие природные катаклизмы этой весны не пошатнули продовольственную безопасность Кубани.

На фоне тревожных новостей из соседней Ростовской и ряда других областей, где потеряна почти половина будущего урожая, в Краснодарском крае прогнозы оптимистичные. Град шел локально, преимущественно в северных районах региона. Потери на полях есть только в предгорной зоне.

«Есть небольшие повреждения на ранних колосовых. Это ячмень, некоторые сорта ранней пшеницы. Но это очень незначительно. Это даже не отмечено фермерами, они не обращались за помощью», — сообщил полномочный представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с КФХ Вячеслав Легкодух.

Также специалисты отметили, что кубанские сорта пшеницы хорошо адаптированы к колебаниям температуры. По оценкам минсельхоза, от неблагоприятных погодных условий пострадало только 0,2% от общих посевных площадей.

К примеру, сады встретили волну похолодания уже после цветения с формированным плодом, поэтому морозы не нанесли им никакого ущерба. Сейчас в разгаре сбор черешни. Урожай планируют собрать не меньше, чем в прошлом году — более 20 тыс. т.

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