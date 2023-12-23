Из-за непогоды ограничили движение грузовиков на Шаумянском перевале
Общество
23.12.2023 23:13
Вечером 23 декабря ограничили движение грузового транспорта на 94 км автодороги Майкоп — Туапсе.
Движение грузового транспорта на Шаумянском перевале временно закрыто в связи с активизацией оползневых процессов вследствие непогоды.
В Туапсинском и Апшеронском районах выставлены экипажи ДПС для информирования водителей, сообщает Госавтоинспекция Кубани.
Водителей грузового транспорта просят передать информацию об ограничении по рациям.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край вошел в перечень регионов МЧС с риском остаться без света из-за непогоды.
В связи c опасной метеорологической обстановкой прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных в числе прочего с затруднением движения транспорта.