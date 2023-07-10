Из-за непогоды 17 самолетов, летевших в Сочи, отправили на запасные аэродромы

Накануне в Адлерском районе прошел ливень с грозой и усилением ветра. Ухудшение погодных условий повлияло на работу аэропорта.

«За прошедшие сутки командирами 17 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Воздушная гавань курорта работает в штатном режиме с 2:00 10 июля. Все самолеты, ушедшие на запасные аэродромы, уже вернулись в Сочи. Почти все из них обслужили и отправили в города назначения.

Аэропорт Сочи продолжает работу по фактической погоде и обслуживает все прибывающие рейсы. С пассажирами задержанных рейсов работают сотрудники авиакомпаний.

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