Из-за неисправности вылет самолета из Тюмени в Сочи задержали на 13 часов

Авиарейс компании «Икар» задержали 23 апреля. Вылет ожидают 200 пассажиров.

Самолет должен был вылететь в 6:45 по местному времени.

«В аэропорту «Рощино» произошла задержка рейса 510 по маршруту Тюмень — Сочи авиакомпании «Икар». Причина задержки — техническая неисправность воздушного судна. Расчетное время вылета 20:00», — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

На рейс зарегистрировано 200 пассажиров, из них 24 ребенка.

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