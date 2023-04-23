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Из-за неисправности вылет самолета из Тюмени в Сочи задержали на 13 часов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-neispravnosti-vylet-samoleta-iz-tyumeni-v-sochi-zaderzhali-na-13-chasov
Из-за неисправности вылет самолета из Тюмени в Сочи задержали на 13 часов
Фото Skitterphoto, pixabay.com

Авиарейс компании «Икар» задержали 23 апреля. Вылет ожидают 200 пассажиров.

Самолет должен был вылететь в 6:45 по местному времени.

«В аэропорту «Рощино» произошла задержка рейса 510 по маршруту Тюмень — Сочи авиакомпании «Икар». Причина задержки — техническая неисправность воздушного судна. Расчетное время вылета 20:00», — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

На рейс зарегистрировано 200 пассажиров, из них 24 ребенка.

Читайте также: из-за перепада давления в летевшем из Сочи в Красноярск самолете пострадали 5 пассажиров.

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