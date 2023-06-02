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Из-за нарушения требований пожарной безопасности закрыли частный дом престарелых в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-narusheniya-trebovanij-pozharnoj-bezopasnosti-zakryli-chastnyj-dom-prestarelyh-v-krasnodare
Из-за нарушения требований пожарной безопасности закрыли частный дом престарелых в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Краснодаре сотрудники прокуратуры совместно со специалистами МЧС провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в мини-пансионате для престарелых.

Во время проверки в пансионате выявили грубые нарушения требований пожарной безопасности. В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Женщину оштрафовали на 40 тыс. рублей.

Также прокуратура направила иск в суд с требованием запретить деятельность дома престарелых до устранения нарушений. Советский районный суд удовлетворил иск. В настоящее время деятельность дома престарелых прекращена, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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