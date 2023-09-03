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Из-за нарушений теплоснабжения дома в Сочи СК возбудит уголовное дело

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-narushenij-teplosnabzheniya-doma-v-sochi-sk-vozbudit-ugolovnoe-delo
Из-за нарушений теплоснабжения дома в Сочи СК возбудит уголовное дело
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жильцы многоквартирного дома на улице Вишневой обратились в ведомство и сообщили о проблемах с организацией теплоснабжения.

В обращении отмечается, что теплоснабжение в здании организовано с нарушениями, а диаметр труб тепловых сетей не соответствует установленным нормам. Это создает опасность для жизни и здоровья более 600 местных жителей.

«Неоднократные обращения в органы местного самоуправления, в том числе по вопросу завышения тарифов на коммунальные услуги, результатов не принесли. В СУ СК России по Краснодарскому краю ранее проведены процессуальные проверки. Председатель СК РФ дал указание возбудить уголовное дело», — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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