Из-за нарушений теплоснабжения дома в Сочи СК возбудит уголовное дело

Жильцы многоквартирного дома на улице Вишневой обратились в ведомство и сообщили о проблемах с организацией теплоснабжения.

В обращении отмечается, что теплоснабжение в здании организовано с нарушениями, а диаметр труб тепловых сетей не соответствует установленным нормам. Это создает опасность для жизни и здоровья более 600 местных жителей.

«Неоднократные обращения в органы местного самоуправления, в том числе по вопросу завышения тарифов на коммунальные услуги, результатов не принесли. В СУ СК России по Краснодарскому краю ранее проведены процессуальные проверки. Председатель СК РФ дал указание возбудить уголовное дело», — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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