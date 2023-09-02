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Быстрыкин поручил возбудить дело по факту травмирования девушки, выпавшей из маршрутки в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bystrykin-poruchil-vozbudit-delo-po-faktu-travmirovaniya-devushki-vypavshej-iz-marshrutki-v-krasnodare
Быстрыкин поручил возбудить дело по факту травмирования девушки, выпавшей из маршрутки в Краснодаре
Фото из соцсетей

Инцидент произошел 29 августа около 14:00 в районе ТРЦ «Галерея». О случившемся пострадавшая написала в соцсетях.

По словам девушки, водитель маршрутки № 34, не дождавшись, пока она выйдет на остановке, начал движение. Пассажирка выпала из маршрутки, получила ушибы и ссадины, а водитель спокойно уехал.

После этого инцидента СКР по Краснодарскому краю инициировал передачу материалов по данному факту из МВД в свое производство.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СКР Андрею Маслову возбудить уголовное дело по факту травмирования пассажирки маршрутки и доложить о ходе его расследования, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выпавшая из маршрутки в Краснодаре девушка ищет свидетелей произошедшего, чтобы доказать вину водителя. В комментариях отмечают, что водители маршрута № 34 часто ведут себя некорректно — быстро ездят и проезжают на красный сигнал светофора.

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