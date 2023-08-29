«Я выпала, а он просто уехал»: девушка пожаловалась на водителя маршрутки в Краснодаре

Пассажирка маршрутки № 34 в социальных сетях рассказала об инциденте в автобусе, произошедшем в районе ТРЦ «Галерея» 29 августа около 14:00.

По словам девушки, она выходила из автобуса последней из пассажиров, в то время как водитель начал движение. Пассажирка упала и получила ушибы и ссадины.

«Я была в слегка шоковом состоянии, поэтому не вызвала полицию. Однако разобраться с этим нужно — водители маршрута № 34 торопятся и не дают людям выйти с автобуса, но раньше не доходило до падений», — сообщила девушка Telegram-каналу «ЧП Краснодара и края».

Сейчас пострадавшая ищет свидетелей произошедшего, чтобы доказать вину водителя. В комментариях отмечают, что водители этого маршрута часто ведут себя некорректно — быстро ездят и проезжают на красный сигнал светофора.

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