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Из-за многочисленных нарушений в Армавире закрыли частный дом престарелых

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-mnogochislennyh-narushenij-v-armavire-zakryli-chastnyj-dom-prestarelyh
Из-за многочисленных нарушений в Армавире закрыли частный дом престарелых
Фото freepik.com

Частная организация соцобслуживания «Теплота» предоставляла услуги по уходу за пенсионерами в Старой Станице. На ее территории находились 19 пожилых людей.

В ходе проверки выяснилось, что помещения приюта, в которых находились престарелые люди, имели многочисленные противопожарные нарушения. Это создавало угрозу для здоровья и жизни постояльцев.

В связи с этим прокурор через суд потребовал закрыть «Теплоту». Армавирский городской суд удовлетворил требования прокурора. Деятельность приюта уже прекратили. Пожилых людей вернули в семьи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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