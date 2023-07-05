Из-за многочисленных нарушений в Армавире закрыли частный дом престарелых
Происшествия
05.07.2023 20:55
Частная организация соцобслуживания «Теплота» предоставляла услуги по уходу за пенсионерами в Старой Станице. На ее территории находились 19 пожилых людей.
В ходе проверки выяснилось, что помещения приюта, в которых находились престарелые люди, имели многочисленные противопожарные нарушения. Это создавало угрозу для здоровья и жизни постояльцев.
В связи с этим прокурор через суд потребовал закрыть «Теплоту». Армавирский городской суд удовлетворил требования прокурора. Деятельность приюта уже прекратили. Пожилых людей вернули в семьи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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