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Из-за массовой гибели рыбы в Приморско-Ахтарске возбудили уголовное дело

Происшествия
17.10.2022 12:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-massovoj-gibeli-ryby-v-primorsko-ahtarske-vozbudili-ugolovnoe-delo
Из-за массовой гибели рыбы в Приморско-Ахтарске возбудили уголовное дело

Сотрудники прокуратуры проверили соблюдение природоохранного законодательства и выявили загрязнение поверхностных вод в балке в Приморско-Ахтарске.

Установили, что неизвестное лицо из канализационной насосной станции, относящейся к МУП «Водоканал», осуществило сброс нечистот в балку. В результате произошла массовая гибель рыбы. Общая сумма ущерба окружающей среде составила более 1,2 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В связи с этим возбудили уголовное дело. Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры.

Читайте также: в сентябре прокуратура Сочи организовала проверку по факту массовой гибели рыбы.

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