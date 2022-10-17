Из-за массовой гибели рыбы в Приморско-Ахтарске возбудили уголовное дело

Из-за массовой гибели рыбы в Приморско-Ахтарске возбудили уголовное дело

Сотрудники прокуратуры проверили соблюдение природоохранного законодательства и выявили загрязнение поверхностных вод в балке в Приморско-Ахтарске.

Установили, что неизвестное лицо из канализационной насосной станции, относящейся к МУП «Водоканал», осуществило сброс нечистот в балку. В результате произошла массовая гибель рыбы. Общая сумма ущерба окружающей среде составила более 1,2 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В связи с этим возбудили уголовное дело. Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры.

Читайте также: в сентябре прокуратура Сочи организовала проверку по факту массовой гибели рыбы.